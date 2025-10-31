Riforma forense: iniziato iter parlamentare della delega, al vaglio anche le proposte Aiga
Nel provvedimento trovano spazio alcuni punti qualificanti oggetto di costante interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense ed il Ministero della Giustizia da parte di Aiga, spiega il presidente dei Giovani avvocati italiani, Carlo Foglieni
Aiga esprime soddisfazione per l’accoglimento delle sue proposte avanzate nell’ambito della riforma dell’ordinamento forense per la quale è iniziato l’esame parlamentare della legge delega. Un passaggio atteso dall’avvocatura e ritenuto decisivo per l’aggiornamento della professione legale in Italia.
