RISARCIMENTI: LE QUESTIONI APERTE - LE NOVITÀ - Applicazione della Tun nazionale, dopo il 5 marzo c'è ancora incertezza

Va detto che la questione è stata subito recepita dal Primo Presidente della suprema Corte di cassazione che, con decreto depositato a stretto giro (17 settembre 2025) ha assegnato la questione pregiudiziale (ritenutane la ammissibilità) alla terza sezione della Corte per l'enunciazione del principio di diritto all'esito di pubblica udienza.
Si sta ponendo un tema molto importante nel novero delle questioni che riguardano i principi regolatori del risarcimento del danno alla persona per la lesione grave della salute.
L'arrivo della nuova Tun nazionale e il dibattito sul regime intertemporale
Nello scenario che si è delineato dopo la pubblicazione del regolamento di attuazione della tabella nazionale di risarcimento del danno da lesioni alla salute di non lieve entità, il centro del dibattito è oggi costituito dal regime intertemporale di applicabilità cogente della nuova Tun, con una recentissima decisione - ...
