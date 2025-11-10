Separazione: la violazione dell’obbligo di fedeltà può determinare il risarcimento
La regola vale in caso di compromissione dei diritti costituzionalmente tutelati (salute, integrità morale, onore e reputazione, dignità)
Osserva in sentenza il Tribunale di Latina (sezione I, sentenza 22 ottobre 2025 n. 1775) come il coniuge che intenda chiedere l’addebito all’altro (coniuge) della separazione, ai sensi dell’articolo 151 del codice civile, abbia l’onere di provare non solo l’esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell’articolo 143del codice civile, ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l’elemento dell’intollerabilità della convivenza....