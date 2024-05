Simmons & Simmons e Cappelli RCCD nell’accordo tra Datrix e Direct Channel

Edoardo Tedeschi, Ferdinando Nicotra, Martino Liva, Simone Stasio

Simmons & Simmons ha assistito Datrix, società specializzata nello sviluppo di soluzioni e servizi di Augmented Analytics basati su Intelligenza Artificiale e Modelli di Machine Learning per la crescita data-driven, con azioni quotate su Euronext Growth Milan, nell’accordo strategico firmato con Direct Channel, società controllata da Mondadori Media, parte del gruppo Mondadori, ed assistita da Cappelli RCCD.

L’accordo prevede in primo luogo l’integrazione della piattaforma software MobilLit di Paperlit, società del gruppo Datrix, già partner di Direct Channel, con le soluzioni digitali per la gestione e la vendita di abbonamenti on line sviluppate da quest’ultima. Tale integrazione mira a creare un’unica piattaforma di riferimento, che permetterà una gestione più efficiente e mirata degli abbonamenti e della distribuzione dei contenuti digitali su web e applicazioni mobili. Inoltre, Direct Channel sottoscriverà un contratto di durata biennale con Datrix che prevede l’applicazione - tramite ByTek srl, MarTech company del gruppo Datrix - della piattaforma Audience AI a tutti i servizi digitali offerti ai propri clienti.

Simmons & Simmons ha agito con un team guidato dal partner Edoardo Tedeschi, responsabile della practice TMT e Digital Business per l’Italia e formato dal counsel Ferdinando Nicotra e dal partner Davide Sportelli, che ha curato gli aspetti giuslavoristici.

Il team di Cappelli RCCD era formato dai partner Guido Masini e Nicola Caielli, dal senior associate Martino Liva e dall’associate Simone Stasio.