Simmons & Simmons e Linklaters nel Blue Bond di A2A, il primo emesso da una società italiana

Leocani, Taylor

Simmons & Simmons ha assistito A2A nel collocamento del primo blue bond emesso da una società Italiana da 155 milioni di euro con durata di 5 anni. Linklaters ha assistito le banche nel ruolo di global coordinators e joint bookrunners.

Si tratta del primo bond emesso da un emittente italiano in formato “blue” i cui proventi saranno destinati alla tutela e alla valorizzazione della risorsa idrica finanziando gli “Eligibile Blue Projects”.

I titoli, regolati da legge inglese e sottoscritti da primari investitori italiani ed esteri sono stati emessi a valere sul Programma European Medium Term Notes approvato a dicembre 2024 (e aggiornato tramite Supplemento a gennaio e a settembre 2025) dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e sono ammessi a quotazione sul Mercato Obbligazionario Telematico (MOT) gestito da Borsa Italiana.

Simmons & Simmons ha assistito A2A, che si conferma essere un emittente innovativo essendo tra i primi sul mercato ad emettere un “Blue Bond”, con un team guidato dalla partner Paola Leocani coadiuvata dal counsel Baldassarre Battista.

Il Private Placement è stato coordinato da BofA Securities, Goldman Sachs International e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario.

Linklaters ha assistito le banche con un team coordinato dalla counsel Linda Taylor e composto dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi, e dall’associate Leonardo Agostini.