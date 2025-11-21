Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

PROCESSO CIVILE

Come incide la riforma Cartabia sulla rimessione in termini del contumace?

di Laura Biarella

LA QUESTIONE

Quali sono gli atti processuali per i quali persiste l’obbligo di notifica personale al contumace non costituito e quale la ratio di tale previsione? In quale misura la Riforma cd. Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha inasprito i requisiti per la rimessione in termini del contumace e quale onere probatorio ricade sulla parte? Quali sono le differenze tra l’omessa notifica di un ...