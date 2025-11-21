Ventiquattrore AvvocatoApprofondimento

Soluzioni alle questioni giuridiche più rilevanti

Guida al Diritto

PROCESSO CIVILE

Come incide la riforma Cartabia sulla rimessione in termini del contumace?

di Laura Biarella

LA QUESTIONE

Quali sono gli atti processuali per i quali persiste l’obbligo di notifica personale al contumace non costituito e quale la ratio di tale previsione? In quale misura la Riforma cd. Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha inasprito i requisiti per la rimessione in termini del contumace e quale onere probatorio ricade sulla parte? Quali sono le differenze tra l’omessa notifica di un ...

Guida al Diritto

I punti chiave

  1. PROCESSO CIVILE
  2. ANATOCISMO
  3. TRIBUTI
  4. FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
  5. SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E PER AZIONI

Gli ultimi contenuti di Guida al Diritto