EDITORIALE - Project financing viola la concorrenza, due mesi per evitare lo scontro con l'Ue

Il project financing viola i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e non discriminazione. Lo ha stabilito la Commissione europea che lo scorso 8 ottobre ha avviato contro lo Stato italiano una procedura di infrazione che censura questa tecnica. La lettera invita il Governo italiano a presentare entro due mesi le proprie osservazioni. Nel caso in cui queste non fossero ritenute convincenti, la Commissione potrebbe adire la Corte di giustizia per eventualmente condannare lo Stato italiano a rimuovere l'infrazione e in caso di mancata conformazione a pagare una somma di danaro. Come ci spiega nell'editoriale Marcello Clarich un ulteriore braccio di ferro con l'Unione europea costituirebbe un danno reputazionale grave per il nostro Paese.