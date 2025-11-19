GiurisprudenzaCivile

LE NOVITÀ - Alla ricerca di soluzioni equilibrate per trovare uniformità nei ristori

di Filippo Martini

N. 45

Guida al Diritto

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale. Così la Cassazione con la sentenza 26826/2025.

In questo scenario di incertezza si inserisce ora, dunque, l'ordinanza n. 26926/2025 della Suprema corte di cassazione resa il giorno 6 ottobre 2025 legata a un caso di responsabilità sanitaria, per fatti risalenti addirittura al 2008.

La decisione n. 26926/2025 della Cassazione

Il fatto storico riguarda una tragica vicenda che vide coinvolta una donna venticinquenne, alla quarantunesima settimana di gravidanza, recatasi al pronto soccorso dell'ospedale per il parto. Nonostante i segnali di sofferenza fetale rilevati dai tracciati cardiotocografici...

Guida al Diritto

Argomenti

I punti chiave

  1. La decisione n. 26926/2025 della Cassazione
  2. L'analisi degli aspetti risarcitori
  3. Le risposte nelle mani della Terza Sezione
  4. Alcune considerazioni conclusive

