IL QUADRO DELLE DECISIONI - LA SETTIMANA NELLE CORTI - Dl Cutro, resta vietata l'espulsione se viola la "vita privata e familiare"

Piano del consumatore escluso se le garanzie sono contratte a favore di società. La "negligenza informativa" dell'imputato non vuol dire voglia di non partecipare al processo. Il solo possesso del cellulare durante l'esame pubblico fa scattare l'esclusione. La Corte di giustizia conferma gran parte della direttiva sui salari minimi adeguati nell'Ue. Sonoi alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici.

La Cassazione (ordinanza n. 29593/2025) ha chiarito che la rivisitazione della "protezione complementare" non cancella la tutela dei diritti garantiti dalla Cedu.

No alla omologa del piano di ristrutturazione del consumatore se i debiti sono stati contratti con fideiussioni a favore di società di cui il richiedente era socio di maggioranza e aveva ricoperto ruoli di amministrazione fino a poco prima. (Corte di Cassazione, sentenza n. 29746/2025). L'infortunio in itinere del lavoratore può dare diritto...