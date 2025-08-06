Spese straordinarie per i figli e separazione: il titolo esecutivo esige la documentazione

LA QUESTIONE

Quali sono i requisiti necessari perché le spese straordinarie sostenute per i figli, a seguito di un provvedimento di separazione personale dei coniugi, costituiscano un titolo esecutivo idoneo? È sufficiente che il genitore, il quale ha sostenuto le spese, le elenchi meramente nell’atto di precetto, ovvero risulta necessaria anche l’allegazione della relativa documentazione? Quali sono le implicazioni del “disallineamento” giurisprudenziale sul tema e quale indirizzo è stato ...