Successione transfrontaliera e onorari al notaio, vale regola della libera circolazione di capitali

La Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 30 ottobre) ha stabilito che, malgrado gli emolumenti da corrispondere a un notaio non facciano parte del patrimonio ereditario, ciò non altera il carattere transfrontaliero di una successione ereditaria in cui il de cuius e l'erede siano residenti in due diversi Stati membri e i beni mobili e immobili si trovino in entrambi gli Stati.