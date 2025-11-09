Target Pnrr, bilancio bifronte: bene il penale, in ritardo il civile

Il report di monitoraggio dei dati del Pnrr relativo al primo semestre 2025 dà un quadro bifronte. Gli obiettivi fissati per il 30 giugno 2026 appaiono a portata di mano per l’arretrato civile e sono già stati raggiunti per la riduzione del disposition time (Dt = pendenti/definiti * 365) penale (l’obiettivo è il -25% e a giugno gli uffici hanno già segnato -37,8%). Registra invece performance insufficienti la riduzione del disposition time civile, con il taglio del 27,8%, lontano dal target del -...

