Tirocinanti uffici giudiziari: al via altre borse di studio
Via Arenula rende noto lo scorrimento della graduatoria dei nuovi aventi diritto alle borse di studio per lo svolgimento dei tirocini formativi per l’anno 2024
Nuove borse di studio per i tirocinanti negli uffici giudiziari. Via Arenula, infatti, con avviso del 12 novembre 2025 ha reso noto lo scorrimento della graduatoria in ordine alfabetico degli aventi diritto all’attribuzione delle borse di studio per lo svolgimento dei tirocini formativi ex art. 73 del Dl 68/2013 per l’anno 2024.
Ulteriori borse di studio ai tirocinanti
L’ulteriore scorrimento della graduatoria (rispetto a quella approvata e pubblicata nel giugno 2025) è stato possibile, rende noto il ministero, “grazie alle risorse economiche...