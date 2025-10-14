Tonucci & Partners, Chiomenti e Hogan Lovells nell’acquisizione dell’AC Monza

Patrizio Messina, Marco Nicolini, Gianluca Cambareri

Beckett Layne Ventures (BLV), fondo statunitense assistito dallo studio legale Tonucci & Partners, ha completato l’acquisizione dell’80% del capitale sociale di A.C. Monza S.p.A. da Finanziaria d’Investimento - Fininvest S.p.A., assistita da Chiomenti. Nell’ambito dell’acquisizione di A.C. Monza, Corrum Capital Management, fondo statunitense specializzato in sport financing, assistito dallo studio legale internazionale Hogan Lovells, ha agito quale finanziatore dell’operazione.

Fininvest resterà azionista del club con una partecipazione del 20%, che verrà ceduta a BLV entro giugno 2026.

Tonucci & Partners ha fornito consulenza a Beckett Layne Ventures con un team guidato dal partner Gianluca Cambareri, affiancato dal senior associate Giuseppe Santarelli e dall’associate Eleonora Ieradi.

Chiomenti ha assistito Fininvest con un team coordinato dai Partners Luca Fossati e Marco Nicolini, e composto altresì dalla Senior Associate Martina Grillo e dall’Associate Cristina Luisa Conti.

Hogan Lovells ha assistito Corrum Capital Management con un tam multidisciplinare guidato dal managing partner per l’Italia, Patrizio Messina, composto dal counsel Salvatore Graziadei, dal senior associate Leonardo Bafunno e dall’associate Leonardo Tripaldi per i profili finance, dalla partner Paola Barometro e dal senior associate Federico Urbani per i profili corporate e dalla counsel Maria Cristina Conte per gli aspetti fiscali dell’operazione.

I profili notarili sono stati curati da ZNR notai, con il notaio Federico Mottola Lucano, l’avvocato Alessandro Franzini e la dottoressa Francesca Marcozzi