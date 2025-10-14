Tribunali civili in un minuto: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025
Nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 3 ottobre 2025, la giurisprudenza civile ha offerto una panoramica articolata di temi, con pronunce di rilievo sia da parte delle corti d’Appello sia dei tribunali. Le Corti d’Appello si sono pronunciate su questioni centrali in materia di comunione, riaffermando i limiti all’uso esclusivo della cosa comune (Corte di appello di Catania, 29 settembre 2025 n. 1240), di emergenza rifiuti in Campania, escludendo il subentro della struttura governativa nei...