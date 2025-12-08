Lavoro subordinato dimostrato con il principio del gradualismo in assenza di altre prove
Pertanto solo quando l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni e del relativo atteggiarsi del rapporto, è possibile fare riferimento a criteri complementari e sussidiari
Osserva in sentenza il Tribunale di Grosseto (sentenza 19 novembre 2025 n. 400) come elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - sia la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato (articolo 2094 del codice civile).
Altri elementi di lavoro
Diversamente...