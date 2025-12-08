Concesso il trasferimento al coniuge di militare spostato presso una diversa città
Quindi l’istituto del ricongiungimento è finalizzato a evitare che il regime di mobilità militare produca la disgregazione del nucleo familiare
Il Tribunale di Agrigento (sezione lavoro, sentenza 18 novembre 2025 n. 1679), chiamato a pronunciarsi sulla corretta esegesi dell’articolo 17 (trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) della legge n. 266/1999, osserva in sentenza come detta norma riconosca un diritto soggettivo pieno al trasferimento, o al comando, presso la sede di servizio del coniuge, subordinato a due elementi essenziali: la convivenza effettiva e il trasferimento d’autorità del militare.
Amministrazioni pubbliche
Tale tutela...