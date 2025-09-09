Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito di agosto
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 25 e il 29 agosto 2025
Nel corso di questa settimana la Corte d’Appello di Perugia interviene in tema di annullamento del contratto per vizio del consenso. I Tribunali, da parte loro, trattano le condizioni per la valida costituzione dell’assemblea condominiale, la cessione dei crediti verso la Pa, l’azione di rivendicazione e il condominio minimo.
CONTRATTO
Annullabilità del contratto - Vizi del consenso - Dolo.
(Cc, articoli 1427 e 1439; Dlgs 6 settembre 2005 n. 206, articolo 129)
Adita in...