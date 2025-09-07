Contenzioso di invalidità, l’accertamento tecnico sospende il procedimento

L’accertamento tecnico preventivo, regolato dall’articolo 445-bis del Codice di procedura civile, sospende il procedimento (di previdenza e assistenza) per cui viene richiesto. È una delle novità introdotte dal decreto legge Giustizia (117/2025), in vigore dal 9 agosto e ora all’esame del Parlamento per la conversione, che interviene in maniera incisiva sulla disciplina dell’accertamento tecnico preventivo, obbligatorio nelle controversie di previdenza e assistenza.

L’obiettivo è quello di ridurre...