Pensione avvocati: ricalcolo solo sui contributi effettivi
La Cassazione chiarisce i criteri per il ricalcolo della pensione degli avvocati: rivalutazione dei redditi dal 1980 e computo solo dei contributi effettivamente versati
Ai fini del ricalcolo della pensione degli avvocati, la rivalutazione dei redditi deve partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980) ma a rilevare sono esclusivamente i redditi coperti da contribuzione effettivamente versata. Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla sezione lavoro della Cassazione con diverse sentenze gemelle, depositate il 7 agosto 2025 (tra cui le nn. 22836/2025 e 22850/2025), decidendo i ricorsi di alcuni legali che avevano chiesto la riliquidazione della...