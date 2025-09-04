Pensione avvocati: ricalcolo solo sui contributi effettivi

Ai fini del ricalcolo della pensione degli avvocati, la rivalutazione dei redditi deve partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della legge n. 576/1980) ma a rilevare sono esclusivamente i redditi coperti da contribuzione effettivamente versata. Questo, in sintesi, quanto chiarito dalla sezione lavoro della Cassazione con diverse sentenze gemelle, depositate il 7 agosto 2025 (tra cui le nn. 22836/2025 e 22850/2025), decidendo i ricorsi di alcuni legali che avevano chiesto la riliquidazione della...

