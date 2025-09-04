La Cassazione “boccia” l’usucapione della servitù di luce irregolare

Il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all’acquisto per usucapione della relativa servitù in quanto la servitù di luce non è una servitù apparente. Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con gli articoli 1144 (“Gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso”) e 1161 ( “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia...

