Tribunali civili/1: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra l’8 e il 12 settembre 2025
Nel corso di questa settimana le Corti d’Appello si pronunciano in tema di commissione di massimo scoperto, prescrizione, danni cagionati da cosa in custodia e, infine, espropriazione presso terzi.
****
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO
Conto corrente bancario - Clausola di CMS - Determinatezza o determinabilità
(Cc, articolo 1346; Dlgs 1° settembre 1993, n. 385, articolo 117)
In sentenza la Corte d’Appello di Cagliari-Sassari afferma (tra l’altro) che, in tema di ...