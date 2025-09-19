Civile

Garante Privacy: altolà alle foto di minori su Google Maps

Per il Garante Privacy (provvedimento 410/2025) la riservatezza e la dignità del minore non sono un’opzione, ma un principio cardine dell’ordinamento, che si impone in ogni trattamento di dati personali che lo riguardi

di Pietro Alessio Palumbo

Per il Garante Privacy (provvedimento 410/2025) la riservatezza e la dignità del minore non sono un’opzione, ma un principio cardine dell’ordinamento, che si impone in ogni trattamento di dati personali che lo riguardi. I bambini, per loro stessa condizione di vulnerabilità, hanno diritto a una protezione rafforzata, tanto più quando i trattamenti – come la diffusione di immagini – avvengono online, in contesti esposti, permanenti e fuori controllo. Nessuna finalità, neanche quella educativa o promozionale...

