Tribunali civili/2: le principali sentenze di merito della settimana
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra l’uno e il 5 settembre 2025
Nel corso di questa settimana i Tribunali si sono pronunciati anche in tema di condominio (lastrico solare) e, infine, responsabilità precontrattuale. Da parte loro i Giudici di Pace trattano di sinistri stradali, violazioni del Codice della Strada e, infine, del contratto di somministrazione.
***
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Condominio negli edifici - Lastrici solari - Uso esclusivo
(Cc, articoli 1117, 1126, 1130, 1135, 2051 e 2055)
Afferma in sentenza il...