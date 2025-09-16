Civile

Trasporto: il destinatario che accetta la consegna deve pagare il corrispettivo al vettore

Salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente, se sono stati violati i patti intercorsi con lui

di Giampaolo Piagnerelli

Nel contratto di trasporto il destinatario che accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente se sono stati violati i patti intercorsi con lui. Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25270/25.

La posizione del destinatario

Puntualizzano i Supremi giudici che il destinatario, dopo che abbia chiesto o ...

