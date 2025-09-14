Mediazione, obbligo di fare convertito in risarcimento
Nel caso di un accordo concluso tra le parti con valenza esecutiva, ma non rispettato, il mancato adempimento è sostituito con una somma pari al costo dei lavori
Se l’accordo raggiunto in mediazione – con valenza esecutiva e contenente obblighi di fare – non viene rispettato, il giudice dell’esecuzione può direttamente convertire gli obblighi di fare nella condanna a versare una somma di denaro pari ai costi necessari a eseguire quanto pattuito.
Sono le conclusioni cui perviene il Tribunale di Ascoli Piceno (giudice dell’esecuzione Mariani) con l’ordinanza del 2 luglio 2025, resa in una controversia in cui il ricorrente aveva agito contro la società che non...