Tribunali civili/2: le principali sentenze di merito di agosto
La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 27 e il 29 agosto 2025
Nel corso di questa settimana i tribunali trattano il danno non patrimoniale, gli atti soggetti a trascrizione, l’assegno di divorzio; mentre i giudici di pace sono chiamati a pronunciarsi sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da parte del G.O. e sul giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.
DANNO NON PATRIMONIALE
Danno non patrimoniale – Danno biologico – Decesso della vittima.
(Cc, articolo 2059)
Il Tribunale di Benevento osserva (tra...