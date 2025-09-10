Civile

Tribunali civili/2: le principali sentenze di merito di agosto

La selezione delle pronunce della giustizia civile nel periodo compreso tra il 27 e il 29 agosto 2025

di Giuseppe Cassano

Nel corso di questa settimana i tribunali trattano il danno non patrimoniale, gli atti soggetti a trascrizione, l’assegno di divorzio; mentre i giudici di pace sono chiamati a pronunciarsi sulla disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da parte del G.O. e sul giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative.

DANNO NON PATRIMONIALE

Danno non patrimoniale – Danno biologico – Decesso della vittima.

(Cc, articolo 2059)

Il Tribunale di Benevento osserva (tra...

