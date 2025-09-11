ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) controversie in materia di servizi di trasporto e tentativo obbligatorio di conciliazione; (ii) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte nel procedimento; (iii) controversie in tema di fornitura di energia elettrica e gas e parte gravata del tentativo obbligatorio di conciliazione; (iv) mediazione obbligatoria e potenziale cumulo della controversia con la procedura...