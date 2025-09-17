Nel preavviso di iscrizione ipotecaria nessuna indicazione dell’immobile da “aggredire”
L’ipoteca nasce con l’iscrizione, non già con il suo preavviso, ed è al momento dell’iscrizione che il bene deve essere individuato e determinato
La mancata indicazione nel preavviso di iscrizione ipotecaria dell’immobile su cui si procederà con l’espropriazione (in caso di perdurante inadempimento del debitore) non comporta una lesione del diritto del soggetto da “aggredire”. A chiarirlo la Cassazione con l’ordinanza n. 25456/15.
Il diritto del creditore
L’affermazione che l’iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all’espropriazione immobiliare...