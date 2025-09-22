L’agevolazione prima casa spetta anche agli immobili in costruzione
Il requisito fondamentale è che per il contribuente l’immobile rappresenti l’abitazione principale
“L’agevolazione “prima casa” di cui all’art. 1 Tariffa Parte I, Nota II-bis del d.lgs. 131/1986 in materia di imposta di registro ricomprende anche l’ipotesi degli immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione non di lusso, ivi comprese le ipotesi in cui vengano in rilievo operazioni atipiche (nella fattispecie permute e do ut facias) inerenti a immobili ancora da costruire, laddove realizzano la finalità di assicurare una prima casa all’acquirente, risultando coerenti con la finalità ...