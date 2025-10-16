Un avvocato su tre già utilizza strumenti di intelligenza artificiale

Un avvocato su tre utilizza già strumenti di intelligenza artificiale per finalità professionali, ma la fiducia resta bassa e otto su dieci esprimono forti timori sull’uso nel processo. È quanto emerge dall’indagine «Avvocati e attualità: Intelligenza artificiale», realizzata da Ipsos per il Consiglio nazionale forense su un campione di 2.532 avvocati italiani.

I dati sono stati diffusi ieri in occasione della conferenza stampa di presentazione del XXXVI Congresso nazionale forense, in programma a...