“Un Game per la Ricerca”, Centro Studi Borgogna presenta la IX Edizione dell’evento benefico

L’iniziativa, giunta alla sua nona edizione, nasce a sostegno della ricerca scientifica in ambito oncologico pediatrico, con particolare riferimento al sarcoma di Ewing, raro tumore osseo che colpisce prevalentemente bambini e adolescenti. L’evento, ideato nel 2017, nel corso delle precedenti otto edizioni, l’iniziativa ha consentito di devolvere complessivamente oltre 210.000 euro a sostegno della ricerca presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

L’edizione 2025 si articolerà in due giornate: la manifestazione, infatti, avrà inizio venerdì 10 ottobre p.v. alle ore 19.00 con la tradizionale Charity Gala Dinner, che si terrà a Segrate (MI), presso il ristorante La Grande Italia, in Via Fratelli Cervi.

Charithy Gala Dinner - CONSULTA IL PROGRAMMA

Nel corso della serata avrà luogo la tradizionale asta benefica e la lotteria solidale, finalizzate alla raccolta di ulteriori fondi da destinare ai progetti di ricerca sostenuti dalla Onlus. La serata vedrà la partecipazione di esponenti del mondo istituzionale, imprenditoriale, artistico, sportivo e medico-scientifico, nonché di tutti coloro che da anni sostengono con generosità questa importante iniziativa.

La giornata di sabato 11 ottobre sarà invece dedicata allo sport, con il tradizionale Torneo di Tennis presso il Circolo Sporting Club Milano 2 e avrà inizio alle ore 9.30.

Torneo di tennis - CONSULTA IL PROGRAMMA

Le attività sportive si concluderanno attorno alle 15.00, con la premiazione dei partecipanti e un rinfresco offerto dagli Amici del Game – Crazy Pizza.

Per informazioni e adesioni: segreteria@centrostudiborgogna.it