Università on line: dalla Pa sì ai permessi se è dimostrata la coincidenza di lavoro e lezione
Questo perché gli studenti di un’università telematica possono seguire i corsi fuori dagli orari di servizio non essendo vincolati a orari precisi
Nelle università telematiche, in relazione alle lezioni erogate, il lavoratore pubblico ha diritto a fruire dei permessi retribuiti solo nel caso in cui dia prova alla propria amministrazione di appartenenza di aver seguito effettivamente lezioni trasmesse in via telematica esclusivamente in orari e giorni coincidenti con quelli in cui è tenuto a svolgere la propria attività lavorativa. In tutti gli altri casi, infatti, viene meno il presupposto della concessione del permesso retribuito. A chiarirlo...