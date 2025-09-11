I patti di stabilità nel rapporto di lavoro subordinato: inquadramento civilistico, limiti e prassi applicativa Se correttamente strutturati rappresentano uno strumento efficace di contemperamento tra le esigenze di flessibilità e di tutela degli investimenti aziendali e i diritti dei lavoratori. Ma attenzione alla durata e meritevolezza dell’interesse, oltre alla adeguatezza della controprestazione e proporzionalità delle conseguenze







