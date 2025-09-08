Il CommentoSocietà

La qualificazione dell’impresa minore nella liquidazione giudiziale tramite il reclamo

Commento a Corte d’Appello di Venezia, Sez. I Civile, Sentenza 15 luglio 2025, n. 2510

di Fabrizio Valerio Bonanni Saraceno*

La recente pronuncia della Corte d’Appello di Venezia sez. I, con la sentenza 15 luglio 2025, n. 2510, assume un particolare rilievo nel panorama applicativo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella parte dedicata alla disciplina della liquidazione giudiziale e alla definizione dei soggetti esclusi dal suo ambito applicativo.

In particolare, il succitato arresto affronta un nodo cruciale: la possibilità per il debitore contumace nella fase di primo grado di far valere, per la prima...

Gli ultimi contenuti di Il Commento