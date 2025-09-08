La qualificazione dell’impresa minore nella liquidazione giudiziale tramite il reclamo
Commento a Corte d’Appello di Venezia, Sez. I Civile, Sentenza 15 luglio 2025, n. 2510
La recente pronuncia della Corte d’Appello di Venezia sez. I, con la sentenza 15 luglio 2025, n. 2510, assume un particolare rilievo nel panorama applicativo del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, nella parte dedicata alla disciplina della liquidazione giudiziale e alla definizione dei soggetti esclusi dal suo ambito applicativo.
In particolare, il succitato arresto affronta un nodo cruciale: la possibilità per il debitore contumace nella fase di primo grado di far valere, per la prima...