L’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale a società in house è euro-compatibile?
Commento a T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 29 settembre 2025, n. 16793
I Giudici amministrativi capitolini hanno recentemente sottoposto alla C.G.U.E. un quesito interpretativo volto a chiarire se l’articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 «osti ad una normativa nazionale, quale quella di cui all’art. 17, comma 2, [d.lgs. n. 201/2022] che comprime significativamente la discrezionalità delle amministrazioni consentendo alle medesime di ricorrere all’in house solamente in presenza di una qualificata motivazione che dettagliatamente illustri le ragioni...