Esterovestizione e identità giuridica dell’impresa transazionale, tra libertà di stabilimento e abuso del diritto

Il presente contributo affronta il tema dell’esterovestizione societaria, analizzando le tensioni tra libertà di stabilimento e principio dell’abuso del diritto nel quadro dell’ordinamento europeo e interno. L’analisi prende le mosse dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di residenza fiscale delle società, con particolare riferimento all’art. 73 TUIR e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha progressivamente delimitato il confine tra pianificazione...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi