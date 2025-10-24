Esterovestizione e identità giuridica dell’impresa transazionale, tra libertà di stabilimento e abuso del diritto
Focus sulla funzione della sede legale e direzione effettiva e la rilevanza della sostanza economica quale criterio di imputazione della residenza
Il presente contributo affronta il tema dell’esterovestizione societaria, analizzando le tensioni tra libertà di stabilimento e principio dell’abuso del diritto nel quadro dell’ordinamento europeo e interno. L’analisi prende le mosse dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di residenza fiscale delle società, con particolare riferimento all’art. 73 TUIR e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha progressivamente delimitato il confine tra pianificazione...