Bando di gara, l’impugnazione deve essere immediata in caso di omessa indicazione dei costi di manodopera?
L’impugnazione deve essere immediata qualora risulta integrata l’ipotesi di gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta (TAR Lazio, Sez. V, 10 settembre 2025, n. 16146)
IL FATTO E IL RICORSO DI PRIMO GRADO
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto di tipo gestionale e progettuale, avente ad oggetto servizi di natura intellettuale.
In particolare, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione unitamente al bando e ha chiesto l’annullamento e la riedizione della gara in quanto ha lamentato l’omessa indicazione, nell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, del CCNL applicato per i propri lavoratori, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza in...
