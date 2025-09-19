Bando di gara, l’impugnazione deve essere immediata in caso di omessa indicazione dei costi di manodopera?

IL FATTO E IL RICORSO DI PRIMO GRADO

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione di una gara di appalto di tipo gestionale e progettuale, avente ad oggetto servizi di natura intellettuale.

In particolare, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione unitamente al bando e ha chiesto l’annullamento e la riedizione della gara in quanto ha lamentato l’omessa indicazione, nell’offerta del raggruppamento aggiudicatario, del CCNL applicato per i propri lavoratori, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza in...