Emissione di obbligazioni verdi ed obblighi di governance: profili societari e ambientali
L’analisi dell’intersezione tra diritto societario e ambientale, con focus sugli obblighi di governance, responsabilità degli amministratori e rischio greenwashing
L’evoluzione del diritto societario negli ultimi anni è stata profondamente segnata dalla progressiva affermazione dei criteri di sostenibilità come parametro imprescindibile di legittimazione dell’attività di impresa. Se tradizionalmente il diritto delle società ha guardato alle logiche di profitto e all’interesse dei soci come punti cardinali, l’affermarsi della transizione ecologica e della cosiddetta finanza sostenibile ha condotto a un mutamento radicale: il mercato non si accontenta più di ...