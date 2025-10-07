Emissione di obbligazioni verdi ed obblighi di governance: profili societari e ambientali

L’evoluzione del diritto societario negli ultimi anni è stata profondamente segnata dalla progressiva affermazione dei criteri di sostenibilità come parametro imprescindibile di legittimazione dell’attività di impresa. Se tradizionalmente il diritto delle società ha guardato alle logiche di profitto e all’interesse dei soci come punti cardinali, l’affermarsi della transizione ecologica e della cosiddetta finanza sostenibile ha condotto a un mutamento radicale: il mercato non si accontenta più di ...

