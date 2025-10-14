Dal bilancio d’esercizio al bilancio di sostenibilità: il nuovo linguaggio contabile della responsabilità ambientale

Negli ultimi anni, il diritto societario nazionale ed europeo, ha conosciuto una trasformazione profonda, segnata dall’emergere della sostenibilità come principio guida delle politiche economiche e della governance d’impresa. La progressiva integrazione di criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nella gestione aziendale ha ridefinito il concetto stesso di “performance” societaria, spostando l’attenzione dal solo utile economico al valore complessivo generato nel medio-lungo periodo. In ...

