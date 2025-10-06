Codice di condotta ESG per i cantieri del settore costruzioni, l’edilizia parla una nuova lingua
L’introduzione del “Responsabile Cantiere ESG” rappresenta il simbolo più evidente di questa trasformazione. Non si tratta solo di una nuova professione, ma dell’incarnazione di un approccio diverso alla gestione del cantiere
Il 23 luglio 2025 passerà alla storia come il giorno in cui l’edilizia italiana ha iniziato a parlare una lingua nuova. Non si tratta solo dell’ennesima norma tecnica che si aggiunge al già fitto panorama regolamentare del settore delle costruzioni. La UNI/PdR 178:2025, il “Codice di condotta ESG per i cantieri del settore delle costruzioni”, rappresenta qualcosa di molto più profondo: il primo tentativo organico di trasformare il cantiere da semplice luogo di produzione in laboratorio di sostenibilità...