White & Case assiste Neopharmed Gentili nell’acquisizione del business europeo di ORLADEYO® da BioCryst Pharmaceuticals

Michael Immordino, Stefano Bellani e Evgeny Scirtò Ostrovskiy

L’ 1 ottobre 2025 è stata perfezionata l’operazione di acquisizione del business europeo di BioCryst Pharmaceuticals relativo al farmaco ORLADEYO® (berotralstat) da parte di Neopharmed Gentili, azienda farmaceutica italiana controllata dalla famiglia Del Bono insieme ad Ardian e Renaissance Partners.

L’accordo prevede un corrispettivo iniziale di $250 milioni, oltre a possibili ulteriori $14 milioni al raggiungimento di specifici obiettivi commerciali.

L’operazione, annunciata lo scorso giugno, rappresenta un passo strategico per Neopharmed nel rafforzare la propria presenza nel segmento delle malattie rare, uno dei mercati a più alta crescita nel panorama farmaceutico europeo.

Il team di White & Case che ha prestato assistenza sull’operazione è stato guidato dal partner Michael Immordino (Londra e Milano), insieme agli associate Elena Ruggiu (Milano), Valerio Bianchi (Milano) e Artem Arzumanov (Milano) e ha fornito consulenza in materia di M&A e diritto societario. I partner Stefano Bellani (Milano) e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (Milano), supportati dagli associate Nicola Tosin (Milano) e Noemi Stimamiglio (Milano) hanno assistito Neopharmed in relazione al finanziamento dell’operazione. Le competenze in materia di proprietà intellettuale sono state fornite dalla partner Anita Varma (Boston e Londra) e dalla counsel Ajita Shukla (Washington DC), insieme agli associate Nashel Jung (New York), Temi Ajibode (New York) e alla technical advisor Joanne M. Holland (Boston). Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Scott Fryman (New York). Gli aspetti regolamentari FDA ed EMA sono stati curati dalla partner Bethany J. Hills (New York) e dalla counsel Katrin Helle (Berlino). Per gli aspetti antitrust ha prestato assistenza la partner Strati Sakellariou-Witt (Bruxelles), con gli associate Tommaso Poli (Bruxelles) e Roberto Giorgetti (Bruxelles), mentre per gli aspetti FDI hanno prestato assistenza il partner Orion Berg (Parigi), il counsel Tommaso Tosi (Milano) e l’associate Francesco Balestra (Milano).