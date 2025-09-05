A2A, tramite A2A Ciclo Idrico, acquisisce una partecipazione di maggioranza in Novito Acque

Francesco Buoso

A2A, attraverso la controllata A2A Ciclo Idrico, ha acquisito il 70% circa del capitale sociale di Novito Acque, società attiva nella gestione operativa di impianti di depurazione e reti fognarie in sette Comuni della Locride. Con questa operazione, il Gruppo A2A consolida la propria presenza in una Regione strategica come la Calabria, in cui è già attivo nei settori della generazione dell’energia e nell’economia circolare.

A2A è stata assistita da LCA Studio Legale, con il partner Francesco Buoso, la managing associate Federica Pecorini, l’associate Giovanni Compagnoni, per gli aspetti corporate, insieme al partner Leonardo De Vecchi e all’associate Francesco d’Amore per gli aspetti di diritto amministrativo e al partner Dario Covucci e all’associate Mirko Violante per gli aspetti di diritto ambientale.

Novito Acque è stata assistita dall’avv. Salvatore Galluzzo.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal notaio Edmondo Todeschini dello Studio Notarile Todeschini & Bastrenta.