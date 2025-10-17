ABC Company completa l’acquisizione di una partecipazione in TWY: gli studi coinvolti

Paolo Grandi, Claudio Di Falco, Gennaro Mazzuoccolo, Roberta Pirola e Carlo Dori

Norton Rose Fulbright ha assistito ABC Company S.p.A. – Società Benefit (ABC Company), società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan (EGM) nell’acquisizione di una partecipazione in TWY S.r.l. (TWY), società con sede a Milano impegnata da anni nello sviluppo di soluzioni evolute per la relazione con il cliente, che integrano tecnologie, automazione, intelligenza artificiale, canali omnicanali, attenzione all’esperienza del cliente e all’efficienza operativa. TWY opera con clienti nei settori Finance, Insurance, Utilities, GDO, E-commerce & Retail, offrendo piattaforme integrate che valorizzano tecnologia, automazione, employee experience e sostenibilità.

L’operazione è stata realizzata attraverso BeTwy S.r.l. (BeTwy o la BidCo), veicolo societario costituito per l’occasione e destinato ad acquisire il 100% del capitale sociale di TWY. BeTwy è partecipata per il 35% da ABC Digital S.r.l. (ABC Digital o il Club Deal), promosso e guidato da ABC Company, e per il 65% da Call2Net S.p.A.

L’acquisizione è stata strutturata come un’operazione di leveraged buy-out (LBO), che ha combinato capitale proprio e finanziamento bancario. La componente di equity riconducibile ad ABC Digital ammonta a circa €12 milioni (comprensivo della quota di earn – out), di cui – a termine - circa €5 milioni sottoscritti da ABC Company e per la differenza da investitori terzi.

Il finanziamento è stato erogato a BeTwy, nell’ambito dell’operazione di LBO, unicamente da Crédit Agricole Italia S.p.A., che ha affiancato BidCo nella strutturazione e finalizzazione della transazione.

Norton Rose Fulbright ha assistito ABC Company con un team multi-practice guidato dai partner Claudio Di Falco e Gennaro Mazzuoccolo, rispettivamente per i profili M&A e per gli aspetti finanziari dell’operazione, coadiuvati dagli associate Alessandro Bello e Chiara Conti.

Pirola Pennuto Zei & Associati ha assistito ABC Company per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato dalla partner Roberta Pirola, coadiuvata dall’associate partner Matteo Merlo e dal senior associate Valerio Lucini, mentre gli aspetti payroll/contributivi sono stati seguiti dal partner Carlo Dori e dal senior associate Stefano Sestili.

Lo studio legale Dentons ha assistito Crédit Agricole nella strutturazione del finanziamento a supporto dell’acquisizione, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto, head del dipartimento di Banking and Finance in Italia e in Europa, coadiuvato dall’associate Federico Palazzo.

RPLT RP Legalitax ha assistito in qualità di advisor legale TWY S.r.l., con un team guidato dal partner Paolo Grandi, insieme alle counsel Paola Iacovino e Veronica Vagnucci e l’associate Ludovica Nizza.