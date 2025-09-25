Adacta Tax & Legal al fianco di HAC Nordest, il programma di accelerazione di startup promosso da Industrio Ventures per formare le imprese innovative del futuro
Dieci startup hi-tech italiane hanno avviato il loro percorso negli spazi di Adacta Tax & Legal per un programma di accelerazione con focus sugli aspetti legali, fiscali e societari
È ufficialmente partita da Vicenza la nuova edizione di HAC Nordest, il programma di accelerazione dedicato alle startup hi-tech italiane che, per quattro mesi, vedrà dieci realtà innovative ospitate negli spazi di Adacta Tax & Legal – società di consulenza vicentina che supporta le imprese nell’affrontare contesti complessi e in continua evoluzione.
In qualità di “ecosystem partner”, Adacta Tax & Legal mette a disposizione il proprio team startup, una service line dedicata che lavora a stretto...