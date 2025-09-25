BonelliErede e TARGET per il round di investimento seed in TextYess

Giordana Rossi, Roberto Nigro, Alessandro Cicala, Francesca Gea Rusconi

TextYess, società attiva nello sviluppo di un software che agevola la vendita di prodotti o servizi tramite interfacce conversazionali di messaggistica, ha annunciato un round di investimento seed, con una raccolta complessiva pari a 2,4 milioni di euro, guidato da Entourage e VC Partners.

BonelliErede ha assistito la società e i founder per i profili di venture capital e di diritto societario con un team composto dalla partner Giulia Bianchi Frangipane, dal managing associate Enrico Goitre e dagli associate Alessandro Cicala e Francesca Gea Rusconi.

Entourage e VC Partners sono stati assistiti da TARGET con un team composto dal partner Roberto Nigro e dall’associate Giordana Rossi.

Gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dai notai Giovannella Condò e Stefania Anzelini e dall’avvocato Giulia Tonini di Milano Notai.