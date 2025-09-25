Herbert Smith Freehills Kramer con First Capital nell’accellerated book building di Orsero

Augusto Santoro, Guglielmo Ferrari

Herbert Smith Freehills Kramer ha assistito First SICAF S.p.A., società controllata da First Capital S.p.A., holding di partecipazioni finanziarie quotata su Euronext Growth Milan, nella cessione di 350.000 azioni ordinarie di Orsero S.p.A., leader nell’Europa mediterranea per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi e società quotata su Euronext STAR Milan (già MTA, segmento STAR), rappresentative di circa il 2% del relativo capitale sociale.

L’operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (abb) riservata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.

Banca Akros ha agito in qualità di Sole Bookrunner nell’ambito dell’operazione.

Il venditore è stato assistito per tutti gli aspetti corporate e ECM da Herbert Smith Freehills Kramer con un team composto dal partner Augusto Santoro e dal senior associate Guglielmo Ferrari.