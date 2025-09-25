Freshfields al fianco di Aquafil nell’emissione obbligazionaria

Francesco Lombardo

Freshfields ha assistito Aquafil S.p.A., leader mondiale per la produzione e commercializzazione di fibre sintetiche impiegate nei settori della pavimentazione tessile, automobilistico, della moda e dello sport, in relazione all’emissione di un prestito obbligazionario (Senior Unsecured Guaranteed) per un importo complessivo di 50 milioni di euro, interamente sottoscritto da investitori istituzionali gestiti da PGIM Private Capital (una delle divisioni commerciali di PGIM, Inc.).

Il team multidisciplinare di Freshfields che ha assistito la società emittente è stato coordinato dal partner Francesco Lombardo insieme al senior associate Andrea Giaretta, l’associate Filippo Sciarrone e Agnese Rocchegiani per i profili finance, mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Renato Paternollo e dal counsel Toni Marciante.

Rimon Law ha assistito i sottoscrittori con un team composto dal partner Tom O’Connor, dal counsel Chloe Abbot e dalla associate Hallie Tucker.

Il team Trust Milan (TSS) di Deutsche Bank Italia, guidato da Ersilia di Marco, ha supportato l’operazione in qualità di Banca Agent.