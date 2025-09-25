ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e rappresentanza della parte nel procedimento; (ii) controversia in materia di responsabilità sanitaria e tentativo obbligatorio di conciliazione; (iii) mediazione obbligatoria, controversie e leasing immobiliare; (iv) mediazione obbligatoria, controversie e contratti di credito al consumo; (v) controversia in materia di responsabilità sanitaria ...