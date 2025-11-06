ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito
Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili
Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e condizioni di ammissione al patrocinio gratuito;
(ii) negoziazione assistita obbligatoria, inerzia di parte onerata e condizione di procedibilità della domanda; (iii) mediazione obbligatoria, invito alla partecipazione comunicato in corso di causa e soggetto destinatario; (iv) controversie in materia di responsabilità medica e sanitaria...
La dimora abituale può essere considerata prova ai fini della residenza?
di Avv.Marco Proietti – Avv. Simone Chiavolini - Studio Legale Proietti